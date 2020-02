Coronavirus, in aeroporti italiani controlli su passeggeri in arrivo da Roma

Ai passeggeri in arrivo negli aeroporti italiani con un volo da Roma verranno applicate le procedure sanitarie per prevenire il coronavirus, come avviene già per i voli internazionali. La misura è stata stabilita dal Comitato operativo della Protezione Civile. In questo modo si evita che chi arriva a Fiumicino con un volo internazionale e poi prosegue per una destinazione italiana, rimanendo di fatto nell'area transiti, non venga sottoposto ai controlli.