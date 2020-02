Coronavirus, Comunità cinese di Roma: "Chi torna si autoisola"

"Chi di noi in questo periodo è riuscito a ritornare in Italia, spontaneamente ha deciso di autoisolarsi per due settimane, per senso di responsabilità verso l'Italia". Lo affermato Lucia King, esponente della Comunità cinese di Roma. "È giustificata la paura del coronavirus che non riguarda solo gli italiani, ma anche noi cinesi - ha aggiunto -. In Italia al momento ci sentiamo abbastanza tranquilli".