Coronavirus, commissario potrà requisire hotel in caso di necessità

Il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli, potrà requisire hotel o strutture ricettive in caso ci fosse la necessità di alloggiare cittadini di nazionalità cinese attualmente in Italia. E' una delle ipotesi del piano che verrà messo a punto nelle prossime ore per prevenire ogni possibile rischio. L'ordinanza di Protezione Civile non sarà pronta prima di sabato.