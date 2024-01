Chiara Ferragni, vandalizzato il negozio di Roma: apparse le scritte "truffatrice" e "bandita"

A Roma , è stato vandalizzato il negozio di Chiara Ferragni , che si trova in via del Babuino, nel cuore della città.

I commenti - I commenti al post che mostra le immagini delle scritte non si sono fatti attendere: "Le persone stanno aprendo gli occhi"; "Giustissimo"; "Il vento sta cambiando", "Severo ma giusto", ma anche "Chiunque abbia scritto questo deve sapere che sta leggermente esagerando, non sono di parte ma questo anche no", "La gelosia non ha limiti, solo in Italia", "Ci vuole sempre qualcuno da odiare per sentirsi giustificati nella propria miseria".

Poche ore prima dell'atto, Ferragni era riapparsa sui social in un video di Capodanno - che anticipava di qualche ora il countdown - postato dal marito Fedez. Per l'influencer è stata la prima apparizione social dal video di scuse del 18 dicembre dopo il caso pandoro.