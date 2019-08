CC ucciso, a Roma i genitori dei presunti killer | Il legale del ragazzo bendato: "Valutiamo il ricorso al Riesame"

Natale dopo il colloquio con il figlio: "Non si dà pace, ma è innocente" - Un confronto, quello tra Fabrizio e Gabriel, definito dagli avvocati molto duro per entrambi. "Non si dà pace per quello che è successo. Ma siamo tutti convinti della sua innocenza", ha spiegato Natale. Sull'episodio della foto del giovane diffusa in tutto il mondo assicura di essere convinto che "se ci sono responsabilità saranno accertate dai pm di Roma".



Difesa di Natale Hjorth: "Valutiamo il ricorso al Riesame" - Il padre di Gabriel Christian Natale Hjorth ha poi riferito che suo figlio non sapeva che il suo amico avesse con sé un coltello. L'uomo ha rilasciato una dichiarazione attraverso un avvocato dopo aver fatto visita al figlio in carcere, un incontro che Natale ha definito "molto duro per entrambi". Intanto l'avvocato di Gabriel Natale Hjorth ha fatto sapere che la difesa sta valutando di fare istanza al tribunale del Riesame. "Il nostro assistito è molto provato", ha detto il legale.



Ethan Elder: "Voglio vedere mio figlio, siamo preoccupati" - E' arrivato in Italia da Oakland Ethan Elder, il padre del giovane accusato di essere l'autore materiale dell'omicidio. E si è sfogato esprimendo tutta la sua preoccupazione per le condizioni del figlio, annunciando un possibile cambio di rotta della strategia difensiva, che sarebbe stata suggerita dallo stesso consolato americano, a cominciare dalla sostituzione degli avvocati.



"Siamo preoccupati - ha aggiunto -. Spero che mio figlio sia assistito da un medico. Mia moglie è disperata. Siamo stati rassicurati e ci è stato detto che non è stato maltrattato".



L'avvocato di Elder: "Dubbi sulla ricostruzione" - Sul caso interviene anche Renato Borzone, uno dei difensori di Finnegan Lee Elder, che afferma: "Abbiamo assunto la difesa da 12 ore e stiamo cercando di ricostruire tutti i passaggi di una vicenda che presenta ancora aspetti poco chiari. In particolare mi riferisco alla dinamica dei fatti, nella fase finale, quella con la colluttazione che non mi risulta sia quella rappresentata dalle fonti investigative". E aggiunge: "Elder è costernato per l'accaduto così come la sua famiglia e ha espresso la propria vicinanza a quella del vicebrigadiere Cerciello Rega. Questa difesa ha cominciato a lavorare e chiede rispetto in ordine alla figura di Elder che non ha alcun precedente penale, neppure negli Stati Uniti, e non è affatto un soggetto violento". Il penalista conclude dicendo che il padre potrebbe incontrare il figlio in carcere tra giovedì e venerdì.