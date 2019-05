Casal Bruciato, Raggi insultata durante visita a famiglia rom

Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, giunta a Casal Bruciato per visitare la famiglia di nomadi contro la quale è scattata la protesta dei residenti per l'assegnazione di una casa popolare, è stata contestata e insultata da un gruppo di persone. "Buffona", "non sei la nostra sindaca", "vergognati" sono stati alcuni degli insulti con i quali è stata accolta sotto il palazzo popolare.