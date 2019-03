Casa di cura abusiva a Roma, titolare denunciata per maltrattamenti

Cibi di pessima qualità e farmaci scaduti, anziani in precarie condizioni igienico sanitarie e nessun infermiere abilitato ad occuparsi di loro. E persino la salma di un 90enne, di cui la casa di cura non è stata in grado di esibire il certificato di morte. C'era tutto questo in una struttura per anziani, che senza alcuna autorizzazione era stata creata all'interno di un lussuoso resort ubicato a Grottaferrata (RM). Denunciata la titolare.