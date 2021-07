Carabiniere morto dopo una partita di calcetto, caso riaperto: "Dubbi sulle lesioni interne"

Come riporta La Repubblica, il primo dei due fascicoli è stato aperto dai magistrati che si occupano di reati militari, mentre il secondo è sul tavolo del pm Roberta Capponi. Nella denuncia presentata alle autorità, la cognata del 39enne, Teresa Afiero, dichiara che le lesioni "sembrano più corrispondere con un'aggressione violenta".

La cognata di Fasano: "Credo che sia stato ucciso" - Eugenio "era teso per il lavoro, credo che sia stato ucciso", prosegue la donna. "Ci sono troppe cose che non tornano. Ero l’unico parente in ospedale, mi chiedevano subito se volevamo donare gli organi, ma non volevano farmi parlare con i medici. Non mi dicevano chi aveva giocato al calcetto. Ci sono documenti clinici corretti, orari differenti annotati in diversi atti. Voglio verità e chiedo giustizia".

Partitella con i colleghi - La partita di calcetto nel mirino degli inquirenti si è svolta alle 14 del 22 gennaio 2019 ai Parioli, presso il campetto dell'Antico Circolo del Tiro a Volo. Con Fasano giocano diversi suoi colleghi carabinieri. Dopo aver accusato il malore, il militare è stato prima soccorso sul posto da una dottoressa dell'Arma e trasportato in ospedale soltanto un'ora e 46 minuti dopo. A quel punto viene avvertita la famiglia.

I dubbi dei familiari - Al Pronto Soccorso "capisco subito che è successo qualcosa di molto grave, in quanto era pieno di carabinieri in divisa e non, di ogni ordine e grado, ma nessuno era stato in grado di dare le generalità di mio cognato", spiega la cognata di Fasano, entrata in ospedale come "ignoto 2019014801". "Chiedevamo chi fossero i giocatori, dove si era giocata la partita, chi era l'arbitro, se il centro fosse dotato di servizio medico e di defibrillatore, ma ogni tentativo è stato vano". La morte è stata poi archiviata come decesso per arresto cardiocircolatorio, ma i dubbi dei familiari della vittima hanno spinto gli inquirenti a riaprire il caso.