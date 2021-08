Camorra, latitante arrestato in un ristorante sul litorale a nord di Roma

agenzia

Giuseppe Savino, ritenuto vicino ai clan camorristici che operano nella zona di Napoli, è stato rintracciato e arrestato in un ristorante di Santa Severa, sul litorale a nord di Roma. Savino è destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Napoli su richiesta della Dda della Procura di Napoli, per i reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e altri reati finanziari.