Cade un albero a Roma (in zona Gianicolense): muore una 82enne | Altri episodi nella Capitale: sei feriti

E' accaduto in via di Donna Olimpia, in zona Gianicolense. Sul posto 118, vigili del fuoco, forze dell'ordine e polizia locale. La donna era in compagnia del figlio, rimasto illeso, ma soccorso in stato di shock. A causa del forte vento altri alberi sono caduti nella Capitale, ferendo sei persone. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Tgcom24

In zona Gianicolense, in via precauzionale, il tratto è stato chiuso al transito dei pedoni su entrambi i lati per effettuare le verifiche sugli altri alberi. Si ipotizza il vento forte possa aver contribuito alla caduta dell'albero. Il sostituto procuratore di Roma Eugenio Albamonte ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti.

"Una tragedia annunciata" "Una tragedia annunciata che si poteva evitare. In tre anni abbiamo presentato 40 esposti al Municipio e al Comune di Roma per segnalare gli alberi pericolanti e gli scricchiolii, gli stessi che questa mattina hanno preceduto il crollo dell'albero che ha colpito a morte Teresa Veglianti". Così Luca Furciniti, residente in piazza di Donna Olimpia a Roma, dove stamattina un albero caduto a causa del vento ha colpito e ucciso la donna di 82 anni.

Sei persone ferite a Roma Il 118 è intervenuto per diversi alberi caduti e sono state sei le persone rimaste ferite: sul Gra carreggiata interna al km 59 una donna di circa 40 anni è stata trasportata in codice verde al Sant'Eugenio. In via del Mare verso Ostia un uomo in codice verde codice verde uomo 65 anni ha rifiutato il trasporto in ospedale. Nell'hinterland a Palombara Sabina un albero ha ferito un ragazza di 28 anni che ha rifiutato il ricovero. All'Alessandrino, in via del Perfolato, una donna sui 50 anni è stata trasportata in codice giallo al San Giovanni. In via don Pasquino Borghi una donna di 67 anni è stata portata al Campus Biomedico. Un'altra donna è stata soccorsa in via Palmiro Togliatti e portata in codice giallo al Pertini.