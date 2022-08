Bimbo chiuso in auto a Roma, salvato dai vigili del fuoco

Un bambino chiuso all'interno di una auto è stato salvato dai vigili del fuoco e dal 118 a Roma.

Il piccolo si trovava sul seggiolino in una vettura in sosta nel parcheggio esterno della fermata della metropolitana Anagnina. Dopo una segnalazione, sono stati immediatamente attivati i soccorsi. Il bimbo è stato affidato alle cure dei medici. Sono in corso le ricerche dei proprietari dell'auto che ha una targa straniera.