Ansa

Dopo l'annuncio di Draghi sul Green Pass, nel Lazio "abbiamo avuto oltre 38mila nuove prenotazioni per i vaccini". La conferma del boom di richieste vaccinali arriva dall'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, secondo il quale si è trattato di "una spinta importante in una regione come il Lazio che oggi ha superato le 6,5 milioni di dosi somministrazioni e in cui il 62% della popolazione adulta ha completato il ciclo vaccinale".