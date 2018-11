Ragusa, uomo muore folgorato da fulmine Violento nubifragio si abbatte su Roma

foto Afp Correlati Meteo, temporali al Centrosud

22:56 - Il maltempo miete un'altra vittima: un uomo folgorato da un fulmine nel suo podere nel Ragusano. A Roma, un forte nubifragio ha provocato disagi nella zona nord. I vigili del fuoco sono entrati in azione in via Salaria, all'altezza dell'Urbe, e nelle zone di via Boccea e Battistini, a causa dell'allagamento delle strade e per la caduta di alberi. Per il maltempo alcune linee di bus della zona ovest sono rallentate.

Una vittima nel Ragusano - Un uomo, da pochi mesi in pensione, è stato folgorato da un fulmine durante un temporale nel suo podere di San Giacomo, frazione di Ragusa. Francesco Cappello, 53 anni, si trovava in compagnia del fratello Salvatore, sbalzato ad un paio di metri dal punto in cui il fratello è stato centrato in pieno dal fulmine. Ogni tentativo di rianimare la vittima è stato vano. Sul posto per i rilievi si sono recati i carabinieri di Ragusa.



Roma sott'acqua - Disagi si sono verificati anche in via della Croce, a pochi passi da piazza di Spagna, dove si è aperta una voragine in strada. Nella zona nord di Roma si sono invece susseguite diverse segnalazioni sulla caduta di alberi. Due grossi rami sono caduti in via Montesacro. Un problema simile si è verificato in via Monte del Gallo, zona Aurelio, mentre un'altra voragine si è aperta in via degli Olivi, al Prenestino.



Nubifragio nel Pesarese - Un violento nubifragio ha colpito Pesaro e provincia, provocando forti rallentamenti al traffico sia lungo l'A14 che sulla Statale Adriatica. Nonostante la pioggia battente non si sono registrati incidenti stradali di rilievo. Qualche intervento dei vigili del fuoco per prosciugare scantinati e locali ai primi piani invasi dall'acqua.



Allerta per temporali al sud - Il maltempo, dopo aver imperversato al Nord, si sposterà al sud. Da mercoledì peggioreranno sensibilmente le condizioni meteo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che prevede precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, con rovesci di forte intensità, possibili grandinate e forti raffiche di vento su Sicilia e Calabria.