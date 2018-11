Anzio, esplosione in villa: muore una donna

foto Ansa Correlati Il luogo dell'esplosione 13:36 - Una donna di circa 50 anni è morta e altre due persone sono rimaste ferite per un'esplosione verificatasi in una villetta ad Anzio, sul litorale romano. Secondo i vigili del fuoco, intervenuti con 4 squadre, lo scoppio sarebbe stato provocato da una fuga di gas. - Una donna di circa 50 anni è morta e altre due persone sono rimaste ferite per un'esplosione verificatasi in una villetta ad Anzio, sul litorale romano. Secondo i vigili del fuoco, intervenuti con 4 squadre, lo scoppio sarebbe stato provocato da una fuga di gas.

La villetta, che è parzialmente crollata, si trova in via delle Petunie. I due feriti, di cui non è stata resa nota l'identità, sono stati trasportati in ospedale. Sul posto anche gli agenti del commissariato di Anzio e le unità di soccorso.