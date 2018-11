foto LaPresse

- Il maltempo che sta flagellando soprattutto il sud Italia e le previsioni di un peggioramento avanzate dalla Protezione civile per i prossimi giorni in tutta la penisola hanno costretto il ministero dell'Istruzione a rinviare le prove scritte del concorso per i docenti, programmate per lunedì 11 e martedì 12 febbraio. Per ora, sono invece confermate le prove previste per mercoledì 13 febbraio e per i giorni successivi.