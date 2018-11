foto Afp

21:29

- All'aeroporto di Fiumicino 123 turisti diretti a San Pietroburgo sono rimasti a terra per un guasto tecnico all'aereo della compagnia russa Rossiya. I passeggeri, soprattutto russi, ma anche alcuni italiani, sono saliti a bordo alle 16. Ma, quando il velivolo ha iniziato a muoversi in pista, il comandante si è accorto che da uno dei motori usciva fumo bianco. Così ha fatto dietrofront. I viaggiatori trascorreranno la notte in albergo.