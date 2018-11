foto Meteo.it Correlati Ultimi giorni d'afa

La situazione in Europa 09:56 - Da oggi tregua dal grande caldo. Instabilità sui rilievi. Nel fine settimana temperature anche sotto le medie. A partire da oggi il caldo eccezionale di questo inizio settimana si sposterà in Spagna. In Italia le temperature inizieranno a scendere portandosi entro il fine settimana su valori normali per il periodo, se non addirittura al di sotto lungo il versante adriatico, complici venti moderati da nordest. - Da oggi tregua dal grande caldo. Instabilità sui rilievi. Nel fine settimana temperature anche sotto le medie. A partire da oggi il caldo eccezionale di questo inizio settimana si sposterà in Spagna. In Italia le temperature inizieranno a scendere portandosi entro il fine settimana su valori normali per il periodo, se non addirittura al di sotto lungo il versante adriatico, complici venti moderati da nordest.

Oggi aumenta l'instabilità sulle Alpi e sull'Appennino settentrionale con il rischio di formazione tra il pomeriggio e la sera di isolati temporali che localmente potrebbero sconfinare sulle vicine pianure della Lombardia orientale e del Veneto occidentale. Tempo soleggiato per l'intera giornata nel resto del Paese, con solo poche nuvole innocue lungo l'Appennino.



Temperature in ulteriore lieve calo al Centrosud, ma con ancora punte di 36/37 gradi in Puglia Calabria, Sicilia e Sardegna. Venti deboli o moderati di Maestrale sui mari del Centrosud, che risulteranno localmente mossi. Tra le città più calde di oggi ancora Taranto 39.4, Catania 38.5, e Rieti 36.7.