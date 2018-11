foto Dal Web Correlati Pm: il Vaticano conosce la verità 13:18 - Sulla scomparsa di Emanuela Orlandi "non risulta che da parte delle autorità vaticane sia stato nascosto nulla". Lo afferma il direttore della sala stampa della Santa Sede, padre Federico Lombardi, per il quale non vi sono in Vaticano . "Continuare ad affermarlo - ribadisce Lombardi - è del tutto ingiustificato. Se necessario, collaboreremo ancora con gli inquirenti". - Sulla scomparsa di Emanuela"non risulta che da parte delle autorità vaticane sia statonulla". Lo afferma il direttore della sala stampa della Santa Sede, padre Federico Lombardi, per il quale non vi sono in "segreti da rivelare" . "Continuare ad affermarlo - ribadisce Lombardi - è del tutto ingiustificato. Se necessario, collaboreremo ancora con gli inquirenti".

"Tutto il materiale pervenuto in Vaticano è stato consegnato, a suo tempo, al pm e alla polizia; inoltre, il Sisde, la Questura di Roma ed i xarabinieri ebbero accesso diretto alla famiglia Orlandi e alla documentazione utile alle indagini".



''Se le autorità inquirenti italiane - nel quadro dell'inchiesta tuttora in corso - crederanno utile o necessario presentare nuove rogatorie alle autorità vaticane, possono farlo, in qualunque momento, secondo la prassi abituale e troveranno, come sempre, la collaborazione appropriata", aggiunge padre Lombardi, che ripercorre la vicenda della giovanissima cittadina vaticana, figlia di un commesso della Prefettura della Casa Pontificia, scomparsa in circostanze misteriose il 22 giugno 1983 all'età di 15 anni.



"La sostanza della questione - aggiunge Lombardi - è che purtroppo non si ebbe in Vaticano alcun elemento concreto utile per la soluzione del caso da fornire agli inquirenti". Inoltre, "a quel tempo le autorità vaticane, in base ai messaggi ricevuti che facevano riferimento ad Ali Agca - che, come periodo, coincisero praticamente con l'istruttoria sull'attentato al Papa - condivisero l'opinione prevalente che il sequestro fosse utilizzato da una oscura organizzazione criminale per inviare messaggi o operare pressioni in rapporto alla carcerazione e agli interrogatori dell'attentatore del Papa".



"Non si ebbe alcun motivo per pensare ad altri possibili moventi del sequestro - spiega ancora padre Lombardi, secondo cui "l'attribuzione di conoscenza di segreti attinenti al sequestro stesso da parte di persone appartenenti alle istituzioni vaticane, senza indicare alcun nominativo, non corrisponde quindi ad alcuna informazione attendibile o fondata; a volte sembra quasi un alibi di fronte allo sconforto e alla frustrazione per il non riuscire a trovare la verità".



"Nessun ostacolo a ispezione tomba De Pedis"

"Poiché la collocazione della tomba di Enrico De Pedis presso la Basilica dell'Apollinare ha continuato e continua ad essere motivo di interrogativi e discussioni - anche a prescindere dal suo eventuale rapporto con la vicenda del sequestro Orlandi - si ribadisce che da parte ecclesiastica non si frappone nessun ostacolo a che la tomba sia ispezionata e che la salma sia tumulata altrove, perché si ristabilisca la giusta serenità, rispondente alla natura di un ambiente sacro", sottolinea infine il direttore della sala stampa vaticana.