Aggressione fascista a giornalisti, Salvini: "In galera chi mena"

Il ministro ha poi sottolineato che ora bisognerà capire perché uno degli aggressori era libero nonostante fosse sottoposto al regime di sorveglianza speciale.



Il direttore Damilano: "Ennesima aggressione" - "Erano lì per documentare, non per provocare, e sono stati aggrediti da Giuliano Castellino, molto noto alle forze dell'ordine, un sorvegliato speciale, che non potrebbe credo partecipare a manifestazioni politiche. Li ha identificati come se fosse lui un esponente delle forze dell'ordine. Tutto ciò a Roma, dove un anno fa Espresso e Repubblica hanno ricevuto la visita di militanti di Forza Nuova sotto la nostra redazione perché abbiamo fatto il nostro lavoro". Lo ha detto al Tg3 il direttore dell'Espresso Marco Damilano sull'aggressione a due giornalisti del settimanale a Roma. "Salvini intervenga concretamente", ha detto ancora Damilano rivolgendosi al ministro dell'Interno.



Pd chiede informativa Salvini - "Presenteremo alla Camera una interrogazione rivolta al ministro degli Interni Matteo Salvini affinché venga urgentemente in Parlamento a spiegare agli italiani se e come intende porre freno a questa quotidiana deriva di intolleranza ed autoritarismo". Lo ha annunciato Emanuele Fiano, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera, sottolineando come "l'aggressione a Roma contro due giornalisti de L'Espresso da parte di alcuni esponenti di movimenti neofascisti rappresenta un fatto molto grave". "E' la conferma - ha dichiarato Fiano- del momento pericoloso che sta vivendo il nostro Paese, che non può più essere né sottovalutato, né tollerato. Rappresenta il frutto amaro anche di un brutto clima alimentato da una certa politica che flirta con questi ambienti che si richiamano senza ormai alcun timore al fascismo".