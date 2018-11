00:48 - Un'anziana di 95 anni è stata investita da un'auto a Roma. E' accaduto su via Trionfale, all'angolo con piazzale Medaglie d'Oro. La donna è stata trasportata al policlinico Gemelli in gravissime condizioni. Il conducente della macchina si è fermato a prestare soccorso. Sul posto per i rilievi la polizia municipale.