17:53 - Potrebbe esserci una matrice politica dietro il raid avvenuto nella notte di venerdì in un pub del quartiere Garbatella a Roma. E' questa una delle piste seguite dalla polizia. Sei i ragazzi rimasti feriti, tra cui due minorenni, colpiti con caschi e bastoni. I giovani, che frequentano un centro sociale della zona, avrebbero raccontato di non conoscere i loro aggressori e di non aver capito i motivi del gesto.