Milano, va a fuco la lavatrice: muore 93enne

All’arrivo dei soccorsi, “quando abbiamo saputo che la signora era viva, abbiamo sperato ce la facesse – commenta un’altra vicina – ma purtroppo è morta". Il fumo si era diffuso in tutto l'appartamento e per le scale del condominio. La donna, sola in casa, non è riuscita a uscire. È stata trasportata in gravissime condizioni, e già in arresto cardiaco, all’ospedale Niguarda di Milano. La vittima si è spenta poco dopo, probabilmente per il fumo inalato.