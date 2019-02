Latte, vacilla la tregua: autocisterna bloccata da incappucciati

Vacilla la tregua in Sardegna dopo il pre-accordo che propone 72 centesimi al litro per il prezzo del latte. Le proteste dei pastori non sono più sistematiche, ma singoli allevatori non rinunciano a manifestare: a Sanluri, nel sud dell'Isola, un autotrasportatore è stato bloccato da un gruppo di persone incappucciate ed è stato obbligato a buttare il latte in strada. L'autista del camion non avrebbe subito violenze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.