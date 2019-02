Latte Sardegna: nessun accordo dopo 4 ore di vertice di filiera

Fumata nera al tavolo convocato dalla Regione Sardegna a Cagliari per cercare una soluzione per il crollo del prezzo del latte ovino pagato ai produttori. Industriali, consorzi e pastori. dopo oltre quattro ore di riunione, non hanno trovato alcun accordo. "Gli allevatori non si sono spostati dalla soluzione del prezzo di un euro più Iva e non sono interessati alle questioni collegate al pecorino romano", ha detto il presidente di Sfirs, Paolo Sestu.