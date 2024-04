Latina, trovata morta Rita Combi la 64enne scomparsa a Nettuno

Rita Combi, la 64enne originaria di Nettuno della quale si erano perse le tracce ormai da giorni, è stata trovata morta nelle campagne di borgo Bainsizza e borgo Santa Maria, nel territorio ai confini della città di Latina.

L'allarme era scattato nella giornata di domenica e subito era iniziato il tam-tam sui social per ritrovarla, anche perché aveva bisogno di terapia insulinica. Ad individuare il cadavere è stato un elicottero dei vigili del fuoco. Ad indagare adesso sono gli agenti di polizia, la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per procedere agli esami medico legali utili a chiarire le cause della morte.