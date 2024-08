Una ragazza di 19 anni è morta in un incidente tra una moto ed un camion, che non si è fermato dopo lo scontro. La vittima si trovava in sella ad un motoveicolo come passeggera quando un camion l'avrebbe colpita con il cassone. La tragedia è avvenuta lungo via Nettunense, al chilometro 15 in direzione Anzio, tra la provincia di Roma e quella di Latina. Indagano i carabinieri.