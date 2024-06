Latina, la moglie del bracciante morto: "Ho implorato il padrone di soccorrerlo ma lui doveva salvare la sua azienda"

Per il marito in realtà non c'era più niente da fare. Troppo il sangue perso in quei lunghi 90 minuti trascorsi accanto al braccio amputato prima di essere soccorso dall'ambulanza arrivata davanti a casa sua. In ospedale hanno provato a salvarlo per due giorno, ma alla fine, mercoledì 19, la donna ha dovuto chiamare i suoceri dall'altra parte del mondo e dare la triste notizia: "Non ci credo, Satnam è morto, non è possibile. E io che faccio?".