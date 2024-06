Latina, l'inferno dei braccianti: malpagati e drogati per lavorare 14 ore al giorno

Dall'inchiesta pubblicata da Il Messaggero emerge inoltre che le paghe proposte da diversi datori di lavoro sono da fame, a dir poco: spesso non arrivano a 3 euro all'ora. Prendere o lasciare. Per i lavoratori "invisibili", ovviamente, versati in nero. Ma in moltissimi casi i pagamenti vengono versati dopo mesi, impedendo ai braccianti di inviare il denaro alle loro famiglie in India e di trovare una sistemazione dignitosa in Italia. La stragrande maggioranza dorme in container senza acqua o elettricità o addirittura nei capannoni di raccolta. Una vita e turni massacranti. Per non far sentire la fatica, i datori di lavoro costringono i braccianti ad assumere stupefacenti e antidolorifici. Come emerso dalle indagini della Procura di Latina, una delle sostanze più usate è il bulbo del papaver somniferum essiccato, detto la "droga degli ultimi", scarto della produzione dell'eroina.