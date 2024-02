Latina, detenuto si suicida in carcere: è il 17esimo da inizio anno

Il sindacato: "Troppi detenuti e pochi agenti"

"Quanto sta avvenendo nelle carceri, con suicidi, omicidi, risse, rivolte, aggressioni alla polizia penitenziaria, traffici illeciti e, nostro malgrado, anche qualche fenomeno di possibile degenerazione indotta, come quello di Reggio Emilia, non può lasciare indifferenti e, soprattutto, non si può considerare ordinario - commenta De Fazio -. Dunque non è arginabile con strumenti ordinari. A tutto ciò si aggiunge che sono 14mila i detenuti in più, rispetto ai posti effettivamente disponibili, mentre alla sola polizia penitenziaria mancano almeno 18mila unità rispetto al reale fabbisogno".