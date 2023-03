Latina, carabiniere spara in hotel: uccide un uomo e ferisce l'ex moglie

Tragedia in provincia di Latina.

A Suio Terme, frazione di Castelforte, al confine tra Lazio e Campania, un carabiniere ha ucciso con un colpo di pistola il nuovo compagno dell'ex moglie, direttore di un albergo, e ferito gravemente la donna. Il militare, 58enne che presta servizio in provincia di Caserta, si è costituito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. La donna è stata trasferita in codice rosso in ospedale a Roma. I colpi sono stati esplosi all'interno di un hotel. Secondo gli inquirenti, il movente sarebbe la gelosia.