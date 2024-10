Un bambino di 11 anni di Cori, in provincia di Latina, è stato ricoverato di urgenza al Bambino Gesù di Roma, in seguito ad una caduta. Dalle verifiche condotte finora per ricostruire la dinamica dell'incidente, oltre che per verificare eventuali responsabilità di terzi, è emerso che il ragazzo sarebbe caduto mentre era intento a praticare il parkour, un'attività ludico-sportiva diffusa anche nei centri urbani.