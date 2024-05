Latina, accoltella la moglie e tenta il suicidio: gravissima coppia di anziani

Un 88enne ha accoltellato la moglie 75enne con almeno sei fendenti e poi ha tentato il suicidio.

È accaduto in un villino al confine tra i Comuni di Sermoneta e Latina. Le urla della donna hanno allarmato i vicini, i quali hanno chiamato i carabinieri. I due anziani stavano litigando animatamente, fino a quando il marito ha impugnato il coltello con cui ha provato a uccidere la consorte. La coppia è ricoverata in ospedale in gravissime condizioni.