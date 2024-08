Latina, 24enne muore in un incidente, grave il figlio di pochi mesi | Il compagno (positivo a droga e alcol) fermato per omicidio stradale

A Fondi (Latina), un'auto è uscita di strada e si è capovolta. Nell'incidente, ha perso la vita una donna di 24 anni. Nella vettura erano presenti anche il suo bambino di pochi mesi, che è grave ed è stato trasportato in eliambulanza in un ospedale di Roma, e la cognata, anche lei ricoverata in condizioni serie. Alla guida c'era il compagno della vittima e padre del bimbo, un giovane albanese di 22 anni. Secondo Il Messaggero, l'uomo, sottoposto ai test per alcol e droga, sarebbe risultato positivo e sarebbe stato fermato per omicidio stradale.