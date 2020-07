L'Aquila, azienda agricola del Fucino: "Costretti a pagare dei charter per i nostri braccianti"

Il raccolto rischiava di andare perduto e allora i coltivatori dell'azienda agricola del Fucino, in Abruzzo, hanno deciso di auto tassarsi e di finanziare il rimpatrio dei loro braccianti, rimasti nel loro Paese di origine a seguito dell'emergenza coronavirus. "Siamo stati costretti a organizzare dei voli charter dal Marocco - spiega uno degli agricoltori a "Stasera Italia" - perché sprovvisti di manodopera".

Quattrocentoventicinque euro per ciascun bracciante, questo il costo del volo dal Marocco all'Abruzzo. Una scelta obbligata per non perdere tutta la frutta e verdura, già in parte andata persa perché non raccolta in tempo. "Sono circa 250mila i lavoratori stagionali che sono mancati in Italia a causa del Covid", conclude infine Stefano Fabrizi, direttore di Confagricoltura L'Aquila.