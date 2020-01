L'appello del Papa: "Chiediamo al Signore il dono della pace"

In un momento di forte preoccupazione per le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente, arriva l'appello di Papa Francesco. "Dobbiamo credere che l'altro ha il nostro stesso bisogno di pace. Non si ottiene la pace se non la si spera. Chiediamo al Signore il dono della pace!". Questo il messaggio, scritto su Twitter, dal pontefice, che aveva già fatto sapere di seguire con attenzione la situazione in Iraq.