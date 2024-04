E spiega: "In Italia si è svalutato troppo il lavoro e leggi introdotte in questi anni stanno favorendo un modello di fare impresa fondato sullo sfruttamento . Su appalti, subappalti e profitto a tutti i costi. Un modello che danneggia i lavoratori, che muoiono e si infortunano, ma danneggia anche il Paese. Bisogna dire basta". Duro anche il commento del leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri : "Lo sciopero che avevamo proclamato sui temi della sicurezza dimostra la necessità di intervenire per bloccare questa guerra civile".

Lo sciopero di Cgil e Uil, che doveva durare 4 ore e coinvolgere solo il settore privato, è stato esteso in Emilia Romagna a 8 ore ed è diventato generale. Parlando da Brescia alla manifestazione, Landini rincara la dose: "La Cisl assente? Chiedete a chi davanti ai morti ha deciso di non scioperare. Noi vogliamo unire. Chiediamo a governo e imprese di prendere provvedimenti per cambiare. Bisogna ripristinare la legge cancellata nel 2003 che dice che il trattamento economico e normativo di tutti i lavoratori in qualsiasi appalto deve essere lo stesso. Servono più ispettori e servono investimenti sulla sicurezza".

Cosa ha detto Bombardieri sulla strage di Suviana "Queste tragedie continuano ad accadere tutti i giorni, c'è una strage di cui questo Paese deve prendere atto e servono misure immediate che siano in gran di fermare questa mattanza", tuona Pierpaolo Bombardieri a margine di un'assemblea per lo sciopero. Sottolineando la necessità di intervenire sui subappalti, il segretario della Uil aggiunge: "Cosa bisogna fare per avere nei subappalti privati le regole per i pubblici? Quanti morti dobbiamo vedere ancora? Sono cose che abbiamo chiesto al governo e che il governo non ha fatto. Questo sciopero di 4 ore e di 8 in Emilia-Romagna chiede attenzione e rispetto alla vita umana. È tollerabile perdere oggi 1.040 vite sul lavoro in un anno? Continuiamo ad avere stragi legate da un filo comune. Brandizzo, Firenze, Suviana pongono un unico tema, quello dei subappalti".

Zuppi: "La sicurezza sul lavoro non è un lusso, ma un dovere" Sul tema è intervenuto anche il presidente della Cei, Matteo Zuppi. "La sicurezza sul lavoro non è un costo, non è un lusso, ma è un dovere e un diritto inalienabile per ogni persona". Nel suo intervento in piazza Maggiore a Bologna alla manifestazione di Cgil e Uil, il cardinale arcivescovo afferma che la sicurezza "richiede investimenti. Quando la sicurezza è vista come un costo inutile, vuol dire che siamo irresponsabili".

Cgil Bologna: "Questi sono morti di appalto" "Questi sono morti di appalto", dichiara invece Michele Bulgarelli, segretario della Cgil di Bologna. "È il giorno della rabbia, perché dopo lo sgomento penso che sia assurdo e inaccettabile, indegno di un Paese civile anche il comunicato e la conferenza stampa di Enel Green Power. La deresponsabilizzazione della filiera degli appalti fa sì che si elenchino tre o quattro aziende, ma oggi non abbiamo notizia formale, ufficiale da parte dell'azienda su quali aziende impiegassero i dipendenti deceduti, dispersi e feriti gravi".