Lampedusa, sbarchi anche a Natale: arrivati 278 migranti | E la Tunisia sventa due partenze

I due sbarchi di Natale Nel giorno di Natale, sono giunti, dopo essere stati trasbordati dal peschereccio di 15 metri sul quale viaggiavano, 134 egiziani. A loro dire sono partiti, pagando da 500 a 2mila euro, la notte di venerdì da Zuara in Libia.

Prima della mezzanotte erano sbarcate altre 49 persone originarie di Liberia, Gambia, Nigeria e Sierra Leone. A bloccare il barchino in metallo di 7 metri, salpato da El Ambra in Tunisia, sono stati i militari della motovedetta V1102 delle fiamme gialle.





Migranti, la Tunisia sventa due partenze verso l'Italia I vari gruppi, fra cui complessivi 25 minori non accompagnati, sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola, che era deserto. Per la mattinata, la Prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento, con il traghetto di linea per Porto Empedocle, di 184 persone. La guardia costiera tunisina ha bloccato due tentativi di migrazione irregolare intercettando al largo di Sfax due imbarcazioni con a bordo 96 cittadini subsahariani. Lo ha reso noto il portavoce della guardia nazionale su Facebook, dando anche conto dell'arresto, "nella regione di Mahras, dell'autista che trasportava illegalmente sul suo pick-up 10 migranti subsahariani nascosti dietro cassette di datteri". "I migranti - si legge nella nota - erano a bordo del mezzo fin dal governatorato di Tozeur". "L'autista è stato arrestato in via preventiva e i migranti sono in attesa della loro espulsione verso l'Algeria", conclude il comunicato.

Migranti: +200% gli sbarcati a Lampedusa nel 2023 Sono stati 112mila, a fronte dei 40mila del 2022, i migranti sbarcati a Lampedusa nel 2023, con un aumento di quasi il 200%. Il dato emerge dal bilancio tracciato dal questore di Agrigento Tommaso Palumbo che ha parlato di "impegno estremamente rilevante per la Questura e dell'intero Dipartimento".

"L'enorme afflusso di migranti è stato oggetto di massima attenzione da parte dell'ufficio investigativo. La Squadra Mobile, fra Lampedusa e Agrigento, - ha ricordato il questore Palumbo - ha fatto 7 decreti di fermo di indiziato di delitto per nigeriani, gambiani, sudanesi e bengalesi responsabili di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, associazione per delinquere finalizzata alla tortura, sequestro di persona a scopo di estorsione. Un altro importante risultato investigativo sono stati i 9 fermi a carico di altrettanti migranti per pirateria marittima. Innumerevoli poi gli arresti in flagranza di reato di quanti sono tornati sul territorio nazionale in violazione agli ordini di espulsione e respingimento".