Lamorgese: "Nel 2020 raddoppiati cyberattacchi a infrastrutture"

In Italia nel 2020 i reati informatici "sono aumentati del 33%" e i cyberattacchi diretti a infrastrutture critiche "sono più che raddoppiati rispetto all'anno precedente". A indicarlo è il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, secondo la quale la cybersicurezza "è fondamentale per il funzionamento delle istituzioni, della pubblica amministrazione, delle infrastrutture che erogano servizi essenziali, dell'economia e per il benessere della società".