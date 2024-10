Ladro di Gratta e vinci ucciso a Milano, niente carcere per i due gestori del bar

Non andranno in carcere i due baristi accusati di aver ucciso Eros Di Ronza dopo il tentato furto di Gratta e vinci nel loro locale, a Milano. Per Shu Zou, 30 anni, e per lo zio 49enne Liu Chongbing, il gip Tiziana Gueli, convalidando l'arresto per omicidio volontario, ha disposto gli arresti domiciliari. La "legittima difesa", chiesta dal difensore Simone Ciro Giordano, non è stata riconosciuta dal giudice, che però sottolinea il "contesto particolare" in cui il delitto è "maturato". I due baristi, spiega, avevano "appena subito un furto che, a quanto dichiarato, è soltanto l'ultimo di una lunga serie".