La Thuile, incidente tra un elicottero e un aereo da turismo sul Rutor: cinque morti

Un elicottero si è scontrato con un aereo da turismo nella zona del ghiacciaio del Rutor a La Thuile , in Valle d'Aosta. Lo rende noto il corpo nazionale del soccorso alpino , secondo cui alcuni elicotteri sono partiti dalle basi di Ivrea, Torino e Borgo Sesia mentre, sul luogo dell'incidente, è già presente un'equipe medica. Secondo un primo bilancio ci sarebbero cinque morti e un ferito.

L'incidente, secondo quanto riferito dal portavoce del Soccorso Alpino, è avvenuto a circa 3mila metri di altitudine. La dinamica non è stata ancora chiarita, così come non sono state rese note le generalità delle vittime.