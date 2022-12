A La Spezia e Genova i tifosi marocchini hanno pulito le piazze dopo la festa per la vittoria contro il Portogallo

Succede a La Spezia e a Genova e protagonisti sono stati i tifosi del Marocco , che si sono radunati in Piazza Garibaldi e in Piazza De Ferrari per celebrare la storica vittoria della nazionale africana contro il Portogallo nel campionato mondiale di calcio che si sta svolgendo in Qatar.

A La Spezia, dopo ore di fuochi d'artificio, canti e balli in una zona del centro storico storicamente frequentata dalla comunità araba, i tifosi marocchini, con scope e sacchetti, hanno raccolte bottiglie e cartacce, i giochi pirotecnici utilizzati e hanno pulito la fontana al centro della piazza, come mostra un video postato da Città della Spezia. Un atteggiamento che a molti ha ricordato quello dei tifosi giapponesi, che sono soliti pulire gli spalti su cui hanno assistito alle partite prima di lasciare lo stadio. I video, che testimoniano il senso civico, sono finiti in rete venendo condivisi migliaia di volte.

Stessa situazione a Genova. "Per noi, pulire non è una cosa eccezionale. Lo facciamo sempre perché è la nostra cultura. E poi, era doveroso portare via i nostri rifiuti", ha commentato Rachid Khay, del coordinamento delle Associazioni di migranti di Genova, al Secolo XIX.

I tifosi del Marocco sono stati immortalati anche mentre pulivano gli spalti. Seguendo le esortazioni di un blogger e "creatore di contenuti", Saad Abid, e della sua associazione Bahri - hanno infatti preso l'abitudine di pulire a fondo le tribune prima di lasciare lo stadio dove hanno fatto il tifo. "Ho comprato 180 sacchi per i rifiuti, li abbiamo divisi nello stadio secondo i biglietti di ognuno e il gesto di pulire è diventato virale. Ho postato un video dopo la prima partita contro la Croazia ed è stato rilanciato moltissimo, ci hanno intervistato molte tv del mondo, in 12 anni di volontariato nessuno ha mai parlato delle nostre operazioni di pulizia. Questo dà coraggio ed energia", ha detto Saad.