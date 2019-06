La Sea Watch ancora ferma davanti al porto di Lampedusa

La Sea Watch "è una nave fuorilegge, che ha infranto non so quante volte le leggi italiane ed europee. Mi aspetto che qualcuno venga arrestato. Detto questo c'è una multa da 50mila euro prevista dalla legge, mi aspetto che i migranti a bordo vengano accolti in altri Paesi europei e che l'equipaggio paghi penalmente le infrazioni commesse. Poi per me si può concludere così". E' quanto ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, aggiungento che l'imbarcazione va fermata e sequestrata "perché è la terza volta che fa i suoi comodi in acque italiane. L'assenza del governo olandese e dell'Europa è vergognosa".