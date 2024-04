La Sapienza, scontri studenti-polizia alla manifestazione pro-Palestina: due arresti e feriti

Successivamente molti manifestanti hanno tentato di fare irruzione nel Commissariato Università senza riuscirvi.

Al commissariato di polizia a piazzale Verano le ragazze e i ragazzi dei collettivi sono arrivati lì in corteo. "La vostra repressione non ci fermerà", hanno gridato alla polizia in assetto antisommossa.

"Durante il corteo hanno fermato due compagni, vogliamo raggiungere la questura ma la polizia ci impedisce di passare e carica gli studenti. Inoltre il Senato accademico delibera condannando il massacro e chiedendo il cessate il fuoco, ma è solo una dichiarazione per pulirsi la coscienza. Neanche una parola sugli accordi. Nessuna intenzione concreta di interrompere la complicità con il genocidio. La risposta del Senato alle nostre richieste è vergognosa. E sono vergognose le cariche della polizia": le parole sui social dei giovani del coordinamento Collettivi Sapienza.

Le parole della ministra Bernini

"La mia vicinanza alla Rettrice, Antonella Polimeni. Quello sta accadendo all’Università La Sapienza è vergognoso. La protesta legittima non può mai sfociare in violenza e prevaricazione. La decisione del Senato evidenzia che la comunità accademica non accetta imposizioni da una minoranza che vorrebbe isolare le università italiane dal contesto internazionale. La ricerca non si boicotta". Così sui social la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.