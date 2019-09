La ristorazione perde un simbolo: morto a Milano Giacomo Bulleri

Giacomo Bulleri, uomo simbolo della grande ristorazione italiana, è morto venerdì a Milano all'età di 94 anni. Nel 1958 aveva aperto a Milano il suo primo ristorante, Trattoria Da Giacomo, dove sono passate celebrità come la Callas, Kissinger, Versace, Mondadori, Montanelli, Letizia e Gianmarco Moratti. Nel 2017 il New York Times lo aveva definito "The man who cooked for Italy".