La "guerra" del pomodoro: Napoli chiede Igp per il pelato, ma la Puglia si oppone 

In realtà, già nel 2017 la Campania provò a ottenere il riconoscimento ma anche allora la Puglia si oppose in difesa del pomodoro lungo foggiano. Ora, a seguito dell'istruttoria ministeriale, si è pervenuti ad una stesura finale del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Pomodoro pelato di Napoli" e la Puglia ha 60 giorni dalla registrazione per fare opposizione: "Non ci sono dubbi che lo faremo, il fascicolo è quasi istruito", ribadisce l'assessore Pentassuglia che difende il "suo" territorio evidenziando che nel Foggiano si "concentra il 90% della produzione nazionale del pomodoro lungo".

Insomma, per i pugliesi un torto inaccettabile. Anche se, dal canto suo, la regione Campania specifica che la storia dice tutt'altro: "La denominazione "Pomodoro Pelato di Napoli" è stata usata, già negli anni 50 - si legge sul sito dell'assessorato dell'Agricoltura - per definire le bacche di pomodori a bacca lunga, tradizionalmente riconducibili agli ecotipi San Marzano ma poi genericamente a tutti i pomodori di forma allungata".

E ancora: "La Campania costituisce il maggiore bacino di produzione di pomodoro trasformato, con oltre il 50% delle aziende industriali nazionali concentrate prevalentemente nelle province di Napoli e Salerno, dove sono presenti i principali gruppi del comparto a livello nazionale e comunitario". La guerra, dunque, è appena iniziata.