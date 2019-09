La fidanzata di Khashoggi: "Lui come Regeni, Italia chieda verità"

Jamal Khashoggi come Giulio Regeni. E' il paragone fatto da Hatice Cengiz, la fidanzata del giornalista massacrato e ucciso nel consolato saudita in Turchia. "Perché il governo italiano e, in particolare, il nuovo ministro degli Esteri non fa di più per esigere la verità anche sul caso Khashoggi?", si chiede la donna ricordando la morte del giovane ricercatore italiano in Egitto.