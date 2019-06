C’È LO ZAMPINO DEL RISCALDAMENTO GLOBALE?

Il meteorologo Andrea Giuliacci ci spiega che è molto probabile. «Un caldo così insolitamente intenso è dovuto al fatto che l'anticiclone africano ha portato sull'Italia, e su buona parte dell'Europa, delle masse d'aria molto calde arrivate dall'Africa». Il problema, spiega Andrea Giuliacci, è che «anche le masse d'aria che si formano sull'Africa, nella zona del Sahara, sono sempre più calde», proprio a causa del riscaldamento globale. Basta guardare i dati: «le stagioni estive più calde degli ultimi decenni sono state tutte registrate negli ultimi anni e sono state, nell'ordine, quelle del 2003, del 2017, del 2012, del 2015 e del 2018». Le prospettive per il futuro sono roventi: «è probabile che in futuro ondate di caldo di questo tipo diventino sempre più frequenti», osserva il meteorologo.



I RECORD

Le temperature massime registrate ieri hanno segnato numerosi record per il mese di giugno, ecco dove:

• Bologna, il nuovo record di 38,3 gradi supera il precedente di 37,3°C;

• Bolzano ha addirittura raggiunto i 40 gradi segnando un record assoluto: il precedente di 39,1°C era stato registrato nel luglio 1983 ed eguagliato nell’agosto 2003;

• nuovo record anche per Dobbiaco, in Alto Adige, che con 32,3 gradi ha superato il record precedente di 31°C registrato solo un giorno prima;

• Ferrara: ieri ha raggiunto 39,2 gradi, battendo di misura il precedente record di 37 che risaliva al 2003;

• Milano Linate ha uguagliato i 36,6 gradi registrati nel 2003;

• Mondovì, in Piemonte, ha toccato i 40,2 gradi a causa del Foehn, battendo di misura il record precedente di 36°C registrato nel 2003;

• Parma, con 38 gradi: il record precedente di 37 gradi risaliva alla caldissima estate del 2003;

• anche il Passo Rolle ha battuto il record risalente al 1996, di 22,3 gradi, con la massima registrata ieri, pari a 23,2 gradi;

• Piacenza si lascia alle spalle il record di 37,2 gradi registrati nel 2003 con la nuova massima di 38,2°C;

• Roma Fiumicino con 35,7 gradi: il record precedente era di 34,6 gradi e fu registrato nel 1982;

• Sarzana, in Liguria, con 37 gradi straccia il record precedente di 34,8°C, registrato nel 1990;

• Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, si lascia alle spalle il precedente record di 31,6°C con i 34 registrati ieri;

• Torino supera il record precedente di 35,6 gradi, con i 36,9°C di ieri;

• Varese batte il record di 36,5 gradi registrato nel rovente 2003 con la massima registrata ieri, di 37 gradi;

• Venezia, 35,2 gradi: il record precedente, di 34,3°C, risaliva al 2003;

• Verona: con 38,1 gradi la città si lascia alle spalle il record precedente dei 36,2°C registrato nel 2013 e nel 2014.



COSA SUCCEDE OGGI

Anche la giornata di oggi è iniziata nel segno del caldo, con temperature minime molto più elevate della media.



Città Temperatura minima Media stagionale Bologna 26°C 18°C Brescia 26°C 17°C Milano 23°C 17°C Piacenza 27°C 16°C Reggio Calabria 27°C 20°C Roma 24°C 16°C Treviso 27°C 17°C Venezia 27°C 18°C

Localmente le temperature minime si sono mantenute su valori ancora più elevati: secondo i dati di MeteoNetwork spiccano per esempio i casi di Erba con 28,6 gradi, Capiago con 29,1°C e Seregno con 28,9 gradi (è la più alta di sempre dal 2000, anno di inizio rilevamento dei dati: finora non si era mai andati oltre i 27 gradi di minima). Si tratta di valori notevoli soprattutto se pensiamo che corrispondono all’incirca alle temperature massime tipiche della stagione.Per il Ministero della Salute oggi ci sono 16 città da bollino rosso. Si tratta di Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Come spiega il Ministero, il bollino rosso «indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche».La massa d’aria rovente proveniente dal Sahara non ha investito solo l’Italia. La Francia ha segnato un nuovo record nazionale di caldo per il mese di giugno con i 41,8 gradi registrati a Montclus, un piccolo comune dell’Occitania a Nord-Ovest di Marsiglia. Il record precedente, di 41,5 gradi, era stato registrato il 21 giugno 2003 a Lézignan-Corbières. Nel cuore della Francia è stato registrato un nuovo record mercoledì a Clermont-Ferrand: qui la temperature massima ha raggiunto i 40,9 gradi, ossia il valore più alto mai registrato da quando la stazione meteorologica locale è in funzione (era il 1923). In Svizzera le stazioni meteo di sei località hanno registrato nuovi record assoluti di caldo, mercoledì. Si tratta di Scuol, a 1.304 metri, che ha raggiunto i 33,3 gradi; Grächen, a 1.605 metri, 30,6 gradi; Davos, a 1.594 metri, 29,8 gradi; Buffalora, a 1.968 metri, 28,1 gradi; Säntis, a 2.502 metri, 21 gradi; Piz Corvatch, a 3.302 metri, 13,2 gradi.