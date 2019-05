L'ex fidanzata dell'untore Hiv di Ancona: "Voglio incontrarlo in carcere, mi serve come terapia"

Lo ha fatto arrestare a giugno 2018 e lo ha fatto condannare a 16 anni e 8 mesi in primo grado per omicidio volontario e lesioni gravissime . Ora, Romina Scaloni vuole incontrare nel carcere di Rebibbia a Roma l'untore Hiv di Ancona , che è stato il suo fidanzato. Il 36enne Claudio Pinti , nascondendo la sua sieropositività, aveva trasmesso il virus anche all'ex compagna, morta nel 2017, e aveva ammesso di aver fatto sesso non protetto con 200 donne . "Voglio vederlo in faccia - racconta l'ex in un'intervista a Il Giorno - e sfogare tutta la rabbia che ho trattenuto in me". E precisa: "Non lo perdonerò, mi serve per me come terapia".

"E' un'esigenza che sento, - spiega a Il Giorno Romina Scaloni. - Mi serve per andare avanti nella mia vita, per superare un passaggio che è rimasto ancora bloccato perché dopo il suo arresto non ho più avuto modo di parlarci di persona. Ho bisogno di guardarlo in faccia".



Cosa vorrebbe dirgli?, è la domanda. "Non gli dirò che l’ho perdonato, - risponde, - non voglio vederlo per questo. Non lo perdonerò mai per quello che mi ha fatto. Non so nemmeno io cosa mi verrà di dirgli una volta che lo avrò davanti a me. Non pretendo nemmeno che mi risponda, sicuramente gli farò tante domande ma per il mio benessere".