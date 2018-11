In un video, girato lunedì mattina e diffuso sulle pagine social di Welcome to Favelas e Zona Roma Nord, si vedono alcuni ragazzi che tentano in ogni modo di non perdere la corsa del bus 765. In particolare, mentre la maggior spinge e si accalca per entrare, due studenti particolarmente esili si arrampicano e riescono ad infilarsi dal finestrino sotto lo sguardo attonito dei presenti.



Purtroppo non è la prima volta. La linea 765 di competenza Atac è una tratta scolastica e serve almeno tre scuole: De Pinedo, Peano e Pirmo Levi. A farne le spese i mezzi, ma soprattutto l'incolumità dei passeggeri e degli stessi autisti.



"Un comportamento assolutamente scorretto" replica Atac che ha spesso denunciato atti di vandalismo su questa linea. Ma i giovani si difendono: "Questa è una situazione che continua da anni, abbiamo chiesto molte volte ad Atac di aumentare le corse"