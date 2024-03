L'Aquila, il prete che era risultato positivo alla cocaina riappare alla Via Crucis | "Non ho mai assunto droghe volontariamente"

È tornato nel paese di cui è parroco, Rivisondoli (L'Aquila), in occasione della celebrazione della Via Crucis, don Daniel Cardenas.

Il prete, al quale domenica scorsa è stata ritirata la patente dopo che, in seguito a un incidente sulla statale 17 a Pratola Peligna (L'Aquila), è risultato positivo alla cocaina, è ricomparso - con grande sorpresa dei fedeli - dopo che non si avevano più notizie di lui da qualche giorno. "Il mio assistito ha rappresentato di non aver mai assunto volontariamente sostanze stupefacenti - ha detto ai giornalisti l'avvocato Gerardo Marrocco, che ha accompagnato il religioso durante la celebrazione della settimanale via crucis nelle strade di Rivisondoli -. La cocaina non può essere assunta solo con la cosiddetta sniffata. Se poi per errore l'ha ingerita è un'altra questione. Lo difenderò a spada tratta".